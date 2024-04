Britney Spears posta ao lado do ex após término conturbado: 'Amo demais'

Britney Spears, 42, postou vídeo dançando ao lado do ex-namorado, Sam Asghari, 30, e fez um longo desabafo sobre aprender com os erros do passado.

O que aconteceu

Spears disse que falar sobre o passado é importante para se "proteger dos mesmos erros de antes". "Há sempre curvas estranhas para relacionamentos com amigos, família ou com os teus entes queridos na montanha-russa de qualquer viagem que esteja fazendo com alguém. Olhar para trás às vezes é difícil, mas é sinceramente crucial... Honestamente, sou sensível na maioria das situações", legendou Spears que, segundo o site Page Six deletou a publicação horas depois, mas os fãs salvaram.

Artista falou sobre o medo de viver suas emoções por ser uma pessoa sensível. "Às vezes, perco a capacidade de perceber o que se passa ou como me sinto. Às vezes, tenho medo de sentir alguma coisa, porque sei que sou sensível... Mas acho que estar paralisada é pior".

Cantora disse que hoje tem dificuldade em confiar nas pessoas por ter experimentado "a crueldade do mundo". "Sinto falta de ser vulnerável e aberta com as pessoas. Quem me conhece sabe como eu amo... amo demais. É constrangedor e vou amar por toda a vida. Essa é uma característica que quero tentar manter, mas nem tudo é pêssego".

Spears ressaltou que compartilhar momentos de seu passado é uma forma de rememorar as próprias experiências. "As minhas esperanças em partilhar [detalhes do meu passado] são me lembrar de que posso tentar compreender porque nunca me sinto suficientemente bem e saber que não há problema em entrar no meu cérebro para tentar descobrir essas coisas".

Britney Spears e Sam Ashgari começaram a se relacionar em 2016 e em 2022 oficializaram a união, mas o casamento chegou ao fim em 2023. Na época, foi divulgado que a cantora teria traído o então marido.