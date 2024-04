Beatriz desafia produção do BBB, toma punição e leva casa para Tá Com Nada

Beatriz voltou a criar roupas utilizando cascas de frutas do BBB 24 (Globo). Por isso, ela recebeu uma punição gravíssima na tarde de hoje (4) e levou a casa para o Tá Com Nada.

O que aconteceu

Beatriz resolveu criar um top e saia, desta vez, utilizando cascas de banana. No meio da tarde, ela foi advertida pela produção:

Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas

Com a punição, Bia atingiu o teto do "contador de vacilos" e levou a casa para o Tá Com Nada. Imediatamente, os brothers precisaram deixar a casa para que a produção retirasse os alimentos da cozinha, deixando apenas arroz, feijão e goiabada para se alimentarem.

O apresentador Tadeu Schmidt já havia avisado a sister na última segunda-feira (1º) sobre os perigos envolvidos em ter uma fruta em contato com a pele. Na ocasião, Beatriz usava um top com cascas de laranja.

Enquanto a sister fazia o novo top, Davi também alertou: "Eu acho que você não devia fazer pra não ser chamada atenção de novo". "Não, é que aquele dia eu fiz e deixei um tempo no meu corpo. Esse aqui vou só fazer e tirar rapidinho", respondeu a sister.

Os rivais da comerciante se irritaram com a punição. "Fico muito put*. Tenho vontade de ir lá e falar um monte", disse Giovanna.

Lucas reclamou sobre os aliados da sister não a terem impedido de criar a peça de roupa com frutas. "Acho que eles não vão passar a mão, não", respondeu MC Bin Laden.

"Mano, ela não tem respeito por ninguém", continuou Bin. "Não tem senso de comunidade", afirmou Giovanna.

Beatriz demonstrou preocupação com a punição. "Será que o Brasil me tira por causa disso?", questionou aos aliados. "Será que o Tadeu vai falar no ao vivo?"

"Vai", respondeu Davi. "Eu errei. Eu sei que errei", respondeu Bia.

"Eu te avisei na cozinha e te avisei aqui duas vezes sobre essa situação", continuou o baiano. Alane defendeu a amiga: "É muito ruim ficar falando 'te avisei, te avisei'".

