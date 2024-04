BBB 24: Saiba quando será a última Prova do Anjo da temporada

Em ritmo de reta final, mais uma dinâmica chegará ao fim no BBB 24 (Globo): a Prova do Anjo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quando será

A última Prova do Anjo acontecerá nesta sexta-feira, dia 05.

A Prova do Anjo é a segunda dinâmica a chegar ao fim no programa, que já encerrou as Festas do Líder.

Ainda na sexta-feira (5), o 18º Paredão do programa será formado, com a eliminação marcada para o domingo (7).

A final do BBB 24 (Globo) está marcada para o dia 16 de abril.

O @seliganoton já chegando com o spoiler! Nesta sexta, temos a última #ProvaDoAnjo do #BBB24 e 20% de desconto na maquininha do Ton, mas corre que é por tempo limitado



Pra quem vai sua torcida? #SeLigaNoTon #TonNoBBB24 #RedeBBB #publicidade pic.twitter.com/3JLz4kSRGu -- Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão? Enquete encerrada Total de 2062822 votos 74,81% MC Bin Laden 25,19% Davi Votar de novo Total de 2062822 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash