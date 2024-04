Leidy sobre embates com Davi e reação dos fãs: 'Fanatismo é um absurdo'

Eliminada no 14º Paredão, Leidy Elin reclamou sobre o "fanatismo" do público com o que acontece no BBB 24 (Globo). Em entrevista, a Pipoca avaliou também suas tretas com Davi e sua passagem pelo programa.

O que aconteceu

A trancista criticou a reação do público com o que acontece no programa. "Uma loucura. O pau quebra lá dentro e depois todo mundo conversa, brinca... As pessoas aqui fora levam tudo ao extremo. O próprio Davi vai se assustar quando sair. Esse fanatismo é um absurdo", ressaltou ao jornal Extra.

A ex-sister também comentou sobre sua participação: "Passei do limite. Não convivo tanto nem com a minha mãe. Estava 24 horas com pessoas que não conhecia. Me exaltei, pesei a mão em jogar as roupas do Davi na piscina. Mas das discussões com ele não me arrependo. A gente não se dava [bem]. O programa é o tempo todo um julgando o outro".

Enquanto estava confinada, Leidy foi detonada por seu embate com Davi. Além de receber ataques racistas por jogar as roupas do rival na piscina, ela teve sua conta derrubada no Instagram — ficando 53 horas fora do ar.

