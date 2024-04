Fernanda diz que tinha expectativas com Alane: 'Parecia que ia dar certo'

Fernanda, eliminada no 15º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do BBB - A Eliminação (Multishow) e falou sobre a tentativa de se aproximar de Alane na casa.

O que aconteceu

No programa, Fernanda foi questionada por Ana Clara: "Qual foi a pessoa que até começou legal mas deu ruim? Pode ser no jogo ou para você."

A modelo foi direta em sua resposta: "Foi a Alane. Eu tinha expectativas, tinha vontades... Mas foi uma m*rda!"

Fernanda seguiu: "Parecia de verdade, em alguns momentos, que ia rolar e dar certo. Mas deu ruim!"

Ela completou: "No final eu até tentei algo, de leve. Mas vi que não estava rolando."

