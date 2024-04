Ex-esposa de Lucas manda recado para Pitel: 'Não tinha compromisso comigo'

Camila Moura, que diz ser ex-esposa de Lucas Henrique comentou sobre Pitel e deixou um recado para ela após ser eliminada do BBB 24 (Globo). Ela participou do Chega Mais (SBT) nesta quinta-feira (4).

O que aconteceu

A professora ressaltou que não tinha compromisso com a assistente social: "De uma maneira respeitosa, não cabe a ela, ela não tinha um compromisso comigo. Eu não acredito que nós, mulheres, devemos brigar ou nos digladiar por homens, nunca acreditei".

Ela reforçou que seu compromisso era com o marido: "Por isso que sempre deixei claro que meu relacionamento é com ele, ou era com ele, e não com ela. Os combinados dela com o parceiro dela foram todos mantidos. Não acredito que nós, mulheres, devamos em algum momento nos odiar ou nos rivalizar por erros ou atitudes de homens".

Camila desejou que Pitel seja feliz após participar do reality da Globo: "Quero que ela seja muito feliz, que siga o futuro dela, que Deus a abençoe de todas as formas possíveis e que ela tenha o melhor, porque ela é uma mulher muito incrível. [Diria] para ela voar, para ela ser livre, para ela alcançar a plenitude dela".

Anteriormente, a ex-companheira de Buda já havia comentado que não queria gerar uma rivalidade feminina. Ela explicou que se incomodou com ele por flertar com Pitel: "Não estou cobrando nada da Pitel, o meu problema é exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas".

