Ator que já foi mais bonito do mundo está sob 'proteção judicial reforçada'

O ator francês Alain Delon, 88, foi posto sob "proteção judicial reforçada" em meio a uma disputa familiar entre seus três filhos.

O que aconteceu

Delon está sob proteção judicial para "realizar um acompanhamento médico", medida que levou a necessidade de uma tutela "reforçada". As informações são da agência de notícias francesa AFP.

Ator está impossibilitado de administrar o próprio patrimônio para a Justiça francesa. "Isso significa que ele não tem mais liberdade plena para administrar seus bens e as decisões que possa tomar, e permite gerir certos aspectos médicos que lhe dizem respeito", disse uma fonte à AFP.

Com a tutela reforçada, cabe ao tutor administrar os bens de Alain, o que inclui suas contas bancárias. Caberá ao tutor pagar as despesas médicas do tratamento do ator, que enfrenta "vários problemas de saúde". O artista está com a saúde debilitada desde 2019, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

Disputa familiar. Em meio aos problemas de saúde de Alain, seus filhos travam uma briga porque Anthony, 59, e Alain-Fabien, 29, acusam a irmã, Anouchka, 33, de manipular o pai.

Alain Delon é considerado uma lenda viva do cinema francês e já foi eleito o homem mais bonito do mundo.