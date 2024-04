Após separação, Deborah Secco diz que acordou com vontade de beijar na boca

Deborah Secco, 44, escreveu que acordou com "vontade de beijar na boca".

O que aconteceu

Publicação foi feita no X, antigo Twitter, após a atriz confirmar o fim do casamento com o modelo Hugo Moura. "Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?", escreveu a famosa.

Separação aconteceu há alguns meses. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.

Hugo tem evitado exposição. "O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele. Ele não é mais ator, começou a trabalhar atrás das câmeras, hoje dirige, fotografa. Então, cada vez mais, tenho evitado expor ele", disse Deborah em janeiro.