Animes: surpresas e decepções da temporada Inverno 2024

Chegamos ao final de mais uma temporada de animes e é hora de fazer um balanço sobre as produções que surpreenderam e as que decepcionaram os fãs. Confira os destaques que Splash separou:

'Dungeon Meshi' vai estrear na Netflix Imagem: Divulgação

Surpresa: "Dungeon Meshi"

Como pode um anime misturando exploração de masmorras e culinária ser tão divertido? "Dungeon Meshi" parte de uma premissa simples e entrega um clima agradável, uma comédia divertida e cenas de ação lindas produzidas pelo estúdio Trigger (de "Kill la Kill"). Os animadores também capricharam no quesito "comida bonita" e, mesmo sendo pratos fictícios, dá uma vontade de beliscar enquanto assiste a essa série.

Outra surpresa foi como o anime foi lançado no Brasil: ao contrário do que costumava acontecer com a plataforma, a Netflix disponibilizou semanalmente a série junto da exibição japonesa, com dublagem e legenda. Os fãs aprovaram e torcem para isso se repetir mais vezes.

Quer saber mais sobre "Dungeon Meshi"? Confira aqui.

Cena do anime "7th Time Loop" Imagem: Reprodução/Studio Kai/Hornets

Surpresa: "7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!"

Este faz parte dessa nova tendência de animes protagonizados por vilãs (entenda aqui), porém ele não é como os animes que utilizam esse clichê de forma boba. "7th Time Loop" foi destaque por apresentar uma narrativa cativante e personagens bem interessantes.

Tudo aqui é muito competente: animação, interpretação dos atores, roteiro, tudo agindo junto para te grudar na frente da tela. Não à toa foi um daqueles animes nos quais o interesse foi crescendo à medida que novos episódios eram lançados.

Cena do anime A Sign of Affection Imagem: Reprodução/Ajia-do Animation Works

Surpresa: "A Sign of Affection"

Com tão poucas adaptações de mangás de demografia feminina, é um alento encontrar obras como "A Sign of Affection". A história da garota surda se apaixonando por um rapaz da faculdade arrebatou o coração dos espectadores com uma trama simples contada de um jeito delicado.

A forma como todo o anime foi feito também levando em conta a experiência de um espectador surdo também merece ser levada em conta na hora de classificar "A Sign of Affection" como um dos melhores animes da temporada. E que continue!

Quer saber mais sobre "A Sign of Affection"? Confira aqui.

Mash quebrando tudo no anime "MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS" Imagem: Reprodução/A-1 Pictures

Surpresa: "MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS"

É raro um anime chamar mais atenção por sua segunda temporada, mas "MASHLE" conseguiu graças ao poder... do TikTok. O estúdio A-1 Pictures escolheu a música "Bling-Bang-Bang-Born" da banda Creepy Nuts e produziu uma abertura muito estilosa e com dancinha. Como resultado o negócio estourou nas redes sociais e ajudou a promover o anime.

Com o sucesso de "Bling-Bang-Bang-Born", e da trend de TikTok repetindo o passo do Mash, mais pessoas começaram a falar sobre "MASHLE" e o anime ganhou mais visibilidade que em sua primeira temporada. E olha que a qualidade de animação continua bem qualquer coisa, algo muito criticado já nos primeiros episódios. É o que dizem, carisma pode vencer mesmo uma animação aquém do esperado.

Anime de "Solo Leveling" Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

Decepção: "Solo Leveling"

"Solo Leveling" é um dos maiores quadrinhos sul-coreanos e conquistou um sucesso arrebatador vendendo livros no mundo inteiro, mas talvez o anime tenha chegado um pouco tarde. Lançado em meio a uma saturação desse gênero de fantasia/gamer, "Solo Leveling" ainda tem o problema de ter um começo lento, algo que afastou parte do público.

O primeiro episódio mal apresenta o protagonista, e a premissa da trama vai sendo introduzida aos poucos só no 3º episódio. A história mesmo começa pra valer a partir do episódio 4, algo demorado para um anime de três meses no ar. Mesmo que tenha sido um dos animes mais vistos de 2024, fica a pergunta incômoda: será que isso não aconteceu porque a temporada não tinha tantos animes queridos pelos fãs?

Quer saber mais sobre "Solo Leveling"? Confira aqui.

Mecha de "Metallic Rouge" Imagem: Reprodução/Bones

Decepção: "Metallic Rouge"

Criado pelo Bones como comemoração de aniversário do estúdio, o "Metallic Rouge" passou longe de ser um bolo de cenoura com chocolate que agrada a todos. Na verdade, o anime ficou parecendo um daqueles bolos estranhos que alguns acham uma gororoba intragável e os demais experimentam um sabor inusitado.

O que podemos falar é que o anime apresentou uma história mediana e bem confusa, afastando quem já não é muito afeito a histórias com robôs e também quem esperava uma abordagem melhor dos temas. Talvez essa festa tenha virado um enterro.

Cena do anime "Cherry Magic" Imagem: Reprodução/Satelight

Decepção: "Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!"

Chega a ser triste que séries com temática Boy's Love tenham tão pouco espaço entre os lançamentos de animes. Como se já não fosse o suficiente, essas produções costumam ter um orçamento bem curto, resultando em animes não tão bonitos.

É o caso de "Cherry Magic" que, embora seja uma história de sucesso e querida por muitos fãs ao redor do mundo, ganhou um anime que parece ter sido produzido com o dinheiro de uma coxinha mordida e um guaraná. Que outros BLs tenham mais respeito futuramente.