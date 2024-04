Anderson Leonardo, do Molejo, está consciente, mas requer cuidados

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, segue hospitalizado, mas está consciente. O cantor está internado no Unimed-Rio, na zona oeste do Rio de Janeiro, após um agravamento de seu câncer na região inguinal.

O que aconteceu

De acordo com Claumirzinho, companheiro de grupo do cantor, Anderson apresenta melhora em seu quadro, mas ainda requer cuidados. "Fui lá e encontrei ele bem, estável e consciente. É importante a gente comemorar cada momento, cada vitória e evolução, e a gente está podendo comemorar isso desde que ele foi internado. Ele ainda requer muitos cuidados, continuem com as orações, mas vamos para frente", declarou em seu Instagram.

O último boletim médico divulgado informava que Anderson Leonardo tratava um quadro infeccioso, mas tinha uma boa evolução. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, apresentando melhora clínica e laboratorial. O paciente está acordado, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral", dizia o documento assinado pelo médico Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor da unidade médica.