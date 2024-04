BBB: Além de look com frutas: as punições gravíssimas que Beatriz já tomou

Na tarde de hoje (4), Beatriz recebeu a sua terceira punição gravíssima no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Beatriz desafinou a produção do reality global e fez, novamente, um figurino usando cascas de frutas. A banana foi a usada na ocasião, o que acarretou uma punição gravíssima para a sister. No início da semana, Tadeu havia alertado Bia quanto aos riscos de vestir figurinos com cascas de frutas.

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Esta não foi a única punição gravíssima tomada por ela.

Quando Sabrina Sato entrou na casa do BBB, Beatriz, Alane e Isabelle pularam em cima da atriz e a derrubaram. A forma acalorada que Sato foi recebida na casa rendeu uma punição gravíssima.

Sabrina Sato surge na casa do BBB 24 e é 'atacada' por brothers Imagem: Reprodução/Globoplay

A segunda punição gravíssima aconteceu após a dinâmica do Sincerão. Beatriz recebeu algumas bombas de fumaça e, enquanto uma treta generalizada se formava no jardim, a sister entrou no chuveiro da área externa com o microfone.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão? Enquete encerrada Total de 2062822 votos 74,81% MC Bin Laden 25,19% Davi Votar de novo Total de 2062822 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash