Wi-fi grátis: Latam terá conexão gratuita em 100% da frota doméstica

A partir desta quarta-feira (3), a Latam Brasil terá wi-fi gratuito em todas as 132 aeronaves que fazem voos domésticos e alguns regionais na América do Sul.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do Latam Airlines Group, a implementação de internet nos voos foi um trabalho de alta complexidade que precisou envolver parceiros da companhia.

A companhia passa a oferecer o serviço de envio de mensagens gratuitamente a todos os passageiros cadastrados em seu programa de fidelidade, o Latam Pass.

Os serviços de wi-fi e mensagens gratuitas estarão disponíveis para clientes Black Signature, Black, Platinum, Gold Plus e Gold, conhecidas como categorias de elite da companhia.

A ampliação do serviço aos membros Latam Pass é também um convite para que os demais passageiros façam parte do nosso programa de fidelidade. Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do Latam Airlines Group

O programa é gratuito e a cada voo comprado é possível juntar pontos para subir para categorias com mais benefícios exclusivos.

Para ter acesso ao serviço, é preciso se cadastrar no Latam Pass pelo site: www.latamairlines.com/br/pt/cadastro.

Ao embarcar, basta acionar o "modo avião", conectar-se à rede de wi-fi "Latam Play", escanear o QR Code no assento à frente ou acessar www.play.latam.com, escolher entre as opções mensagens ou internet e logar com a conta Latam Pass.