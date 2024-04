Vanessa Giácomo revela superstição curiosa no trabalho: 'Calcinha vermelha'

Convidada do Otalab desta terça (2), Vanessa Giácomo revelou uma superstição inusitada que aprendeu com a atriz Elizabeth Savala: usar calcinha vermelha em cenas importantes no trabalho.

Ela me falou assim: 'Todas as vezes que eu uso calcinha vermelha, eu faço a melhor cena da minha vida'. Depois disso, acabou!

Vanessa Giácomo

"Fiquei com isso na cabeça", conta a atriz, que diz ter adotado para sempre a tal superstição. Segundo o apresentador Otaviano Costa, sua esposa, Flávia Alessandra, também tem a mesma crença.

No papo com o apresentador, Vanessa também contou que deixou de fazer alguns trabalhos como atriz para desenvolver projetos próprios — entre eles um filme com o funkeiro MC Daniel. "É a cara dele. Acho ele muito talentoso", disse, sem revelar mais detalhes.

Sem contrato fixo com a TV Globo desde 2022, Vanessa Giácomo estreia em breve na primeira novela da MAX no Brasil, "Beleza Fatal".

'Tapa forte' fora do combinado: 'Muita raiva'

A atriz também lembrou alguns "climões" que já passou no trabalho, como colegas de elenco que tentaram alterar falas ou cenas durante as gravações. Entre as situações, uma que a marcou foi um tapa fora do combinado que levou de uma atriz estrangeira.

Tomei um [tapa] na orelha que eu fiquei com vontade de avançar na pessoa. Fiquei quieta, não podia reagir por causa da personagem, mas fiquei com muita raiva porque foi forte

Vanessa Giácomo

Depois da cena, que aconteceu durante as gravações do filme "Jean Charles" (2009), Vanessa diz que foi falar com o diretor, Henrique Goldman, que confessou que o tapa foi um pedido dele. "Eu queria essa reação sua", disse Goldman à atriz.

Outro lado da maternidade:

No Otalab, Vanessa Giácomo ainda contou o que mudou nela mesma após a morte de sua mãe. A atriz, que tem três filhos, também falou com Otaviano Costa sobre os desafios da maternidade. "É maravilhoso, mas tem um outro lado."

Para Vanessa, a morte da mãe, Ivonete, em decorrência de um câncer, em 2013, foi um momento de transformação. "Ela era meu braço direito, minha amiga, minha confidente, tudo. E aí ela teve um câncer. A gente batalhou durante dois anos depois que ela descobriu."

Foi um amadurecimento. (...) Quando ela partiu, eu entendi várias coisas. Entendi a importância de dizer 'não' para vários projetos. 'A partir de hoje não vou fazer mais nada que eu não tenha vontade'.

Vanessa Giácomo

A atriz também falou sobre a romantização da maternidade e a culpa que as mães sentem ao precisar trabalhar e deixar os filhos com outras pessoas. "Você vai se sentir culpada sempre, porque você quer levar a cria para todos os lados. E todo mundo que me conhece sabe que eu levo, inclusive."

Vanessa Giácomo ainda criticou quem aponta defeito em mães o tempo todo e levantou a necessidade de mostrar a maternidade sem romantização.

Todas as pessoas que estão grávidas e me pedem um conselho, eu digo: 'Você vai aprender tudo, é na raça. Vai dar tudo certo'. Não existe regra pra isso. Mas cansa muito... É maravilhoso, é prazeroso em muitos aspectos, mas também tem um outro lado

Vanessa Giácomo

Otalab no UOL:

Novos episódios do Otalab vão ao ar todas as terças-feiras, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no YouTube. Assista ao episódio com Vanessa Giácomo: