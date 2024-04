Thalyta, ex-BBB 24, faz harmonização facial e mostra antes e depois

Segunda eliminada do BBB 24 (Globo), Thalyta mostrou no seu Instagram, na noite de quarta-feira (3), o resultado da harmonização facial que começou a fazer.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A advogada compartilhou um vídeo onde mostra o seu rosto antes e depois de uma sessão de harmonização.

A segunda eliminada da temporada fez alguns procedimentos como toxina, preenchimento de olheira, preenchimento do contorno dos lábios, hidratação e desenho do rosto.

O procedimento é detalhado pela médica no vídeo, que conta que a ex-sister passou por apenas 1 sessão, mas já há resultados.

Esse não é o primeiro procedimento de Thalyta após deixar o programa.

BBB 24: Thalyta, segunda eliminada, faz harmonização facial; antes (à esquerda) e depois (à direita) Imagem: Reprodução/Instagram

Em fevereiro, a ex-BBB compartilhou a postagem do médico responsável por sua lipoaspiração. No vídeo, o médico conta que ela também deu uma empinada no bumbum e passou por um tratamento contra a flacidez da pele.

A advogada comemorou o resultado que classificou como "um sonho" realizado e agradeceu ao médico. "Muito obrigada por ter vivido esse sonho comigo e por segurar minha mão até aqui, você é um anjo em forma de gente"

Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24 com 22,71% dos votos. Ela disputou um Paredão contra Davi e Juninho.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão? Resultado parcial Total de 1241156 votos 31,51% Davi 68,49% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1241156 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash