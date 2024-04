Erro de escalação, Isabelle é planta sem compromisso com BBB, diz Perline

Davi, 21, e Isabelle, 31, protagonizaram na tarde desta quarta-feira (3) mais uma de suas intermináveis DRs no BBB 24 (Globo). O baiano criticou a aliada por sua proximidade com Giovanna, 28, e a pressionou para que revelasse qual era o seu top 5.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O colunista Gabriel Perline, do portal iG, avaliou, durante o programa Central Splash, que nem Isabelle aguenta mais os bate-bocas com Davi. "Tenho para mim que a Isabelle não vê a hora de o programa acabar para se ver livre do Davi, porque é todo dia uma DR! Acho que nem com os namorados ela teve tanta DR quanto com esse menino."

Para Perline, a dançarina manauara pecou pela completa inércia e falta de comprometimento com a proposta do BBB 24. "Como ela entra em um reality show cuja premissa é o comprometimento com o jogo e não se compromete com nada? Com o jogo, com as alianças, com as estratégias... O que pega na Isabelle não é uma falta de lealdade ao Davi, mas com a premissa do programa. Embora seja uma pessoa incrivelmente linda e talentosa, é uma jogadora fraca."

O colunista considera Isabelle uma seleção completamente equivocada de Boninho, 62, para o elenco desta temporada. "Não dá para, a esta altura do campeonato, o Boninho ter um erro de escalação tão grande como foi a Isabelle — porque, queira ou não, ela é uma planta. O objetivo das pessoas que entram no Big Brother é conquistar o prêmio final — mas talvez o da Isabelle seja outro, que ela não conseguiu deixar claro até agora [qual é]."

Davi não teve combatente a sua altura e tem salvado BBB na reta final

Mesmo já tendo declarado que se considera o campeão do BBB 24 (Globo), Davi Brito segue se movimentando na casa em termos de jogo. Nesta quarta-feira (3), ele pressionou vários colegas - como Alane, 25, e Beatriz, 23 - para saber se está no top 4 ou top 5 deles.

Para Gabriel Perline, Davi nunca teve oponente à sua altura no BBB 24 - embora Matteus, 27, seja o mais próximo a esse posto dentro da casa. "Se tem alguém que pode surpreender a esta altura do jogo, é o Matteus. Ele é a única pessoa que poderia bater o Davi, porque é o rapaz fofinho, querido, bonitinho, educado com todos... Aquele homem exemplar que agrada quem gosta de acompanhar o reality show como se fosse uma novelinha."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash