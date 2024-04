'Nunca passamos do limite da amizade', diz Pitel sobre Lucas no 'Mais Você'

A 16ª eliminada do Big Brother Brasil, Pitel, foi ao Mais Você nesta quarta-feira, 3, para participar do quadro Café da Manhã com o Eliminado. Durante o programa, ela contou mais sobre a sua criação, e definiu para a apresentadora Ana Maria Braga que sua relação com Lucas Henrique, o Buda, era somente de amizade. A alagoana também reagiu a seus embates com Beatriz, e falou sobre Rodriguinho e Davi.

Pitel revelou mais sobre sua relação com Lucas Henrique, depois do Bate-Papo BBB, em que descobriu o término de Camila (mulher de Buda) do lado de fora do programa. "Isso só cabe a eles dois", confessou.

"Nunca passamos do limite da amizade. Em relação a mim, sempre foi um sentimento de muita amizade e muita admiração. Espero que seja só isso", finalizou ela sobre o assunto.

"Fiz tudo que pude. Fui verdadeira com tudo o que eu sentia. Fiz o que achei necessário para me proteger dentro do jogo [...] e acho que isso me trouxe até aqui", confessou Pitel sobre sua participação no reality show.

Quando perguntada sobre seu objetivo no Big Brother, Pitel confessou que: "Meu maior objetivo é que minha mãe tenha uma casa própria [ ...] quero que eles [família] tenham acesso ao que é deles de direito".

Pitel falou também sobre a sua criação. "Comecei a trabalhar desde os 13 anos. Quando se vem de uma situação de vulnerabilidade, toda ajuda conta". Para ela, o prêmio era uma chance de mudança em sua realidade de vida.

A alagoana reencontrou, após sua saída do programa, o cantor Rodriguinho, uma de suas amizades no BBB. "Um cara incrível, um artista talentoso", disse ela sobre o amigo.

Sobre Beatriz, Piteu ponderou: "Ela gosta do embate, porque no embate é certeza que a câmera está em você".

Durante uma dinâmica do Mais Você, ela classificou a sister como "fazedora de VT". "Não sentia naturalidade com relação ao que ela fazia", comentou.

Pitel também falou sobre o participante Davi, classificando-o como "jogador". "Ele aparenta ser muito preparado para o jogo. Foi com uma cabeça muito boa lá para dentro. É jogador acima de tudo", encerrou ela.