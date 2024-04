Lucas Buda desabafa com Bin Laden no BBB 24: 'Minha esposa sumiu'

Na academia do BBB 24 (Globo), Lucas desabafou com MC Bin Laden e disse estar se sentindo "sem forças" dentro do jogo

O que aconteceu

Bin Laden falou com o amigo sobre viver o jogo. "Às vezes, a gente não quer se entregar, né, pai? E eu sou um cara que não queria me entregar em nenhum momento aqui."

Lucas, então, desabafou. "Eu também não, velho. Mas, Bin, de verdade, eu não sei de onde tirar forças. Eu não tenho mais forças para tirar, não tenho. Mano, a minha esposa sumiu. Cara, ela deve estar sofrendo lá fora, tá ligado?"

As pessoas devem ter reconhecido ela lá fora, não sei... Lucas Buda

O professor falou sobre Camila não lhe mandar uma mensagem no vídeo do anjo ou não aparecer nas fotos dos familiares recebidas por eles. "Minha esposa é muito reservada e o fato dela estar aqui, aparecendo no Líder, no Anjo, mano, pode ter tido algum tipo de exposição para ela...Imagino que ela saiu na rua para comprar alguma coisa e as pessoas reconheceram ela, começaram a pedir para seguir ela na rede social. Só que quem escolheu estar aqui, fui eu, não ela."

A minha cabeça fica pirando, porque eu fico pensando: 'Se eu fiz mal para ela?'. Se eu aqui, por algum motivo, eu fiz alguma coisa que ela está se sentindo mal? E como ela está? Lucas Buda

Nas redes sociais, Camila anunciou o fim do casamento com Lucas após o início dos flertes entre o brother e Pitel. A professora de História, que entendeu como traição, quis colocar um ponto final na relação de 15 anos com o rapaz ainda confinado.

