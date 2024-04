Líder da banda Toto anuncia shows no Brasil e revela segredo da longevidade

Qual é o segredo do sucesso de bandas que atravessam gerações e continuam cativando novas audiências? Segundo Steve Lukather, guitarrista, vocalista e compositor da banda Toto, uma das maiores fábricas de hits dos anos 1980, o segredo é simples:

Ninguém gosta de nada falso. Gente falsa, comida falsa. Então por que você aceitaria música falsa? Música precisa ter alma e ser muito bem tocada, se não for boa, nenhuma inteligência artificial vai deixá-la maravilhosa Steve Lukather

O guitarrista do Toto, Steve Lukather, em 1979 e em 2023 Imagem: Larry Hulst/Michael Ochs Archives/Getty Images e Jun Sato/WireImage/Getty Images

Depois de 17 anos sem vir ao Brasil, o Toto, banda que tem seis prêmios Grammy e meio bilhão de discos vendidos no CV, retorna em novembro, com shows nos dias 24, em São Paulo, e 26, no Rio de Janeiro.

Hits e bagagem musical são fatores que não faltam à banda, portanto ambas apresentações, que acontecem em grandes arenas, devem encher, ao que tudo indica. Os ingressos começam a ser vendidos na sexta (5), às 10h; os shows são uma realização da 30e.

Joseph Williams, Steve Lukather e John Pierce durante show do Toto no Japão, no ano passado Imagem: Jun Sato/WireImage/Getty Images

A banda formada em 1976 em Los Angeles não chegou por acidente a canções como "Rosanna" e "I'll Be Over You", baladas carregadas de emoção que certamente serviram de trilha para muita fossa e também para muitos bailinhos nos anos 1980, década dourada para grupos musicais que seguiram a trilha do soft rock — vertente que Lukather refuga, apesar de gostar quando cito Toto ao lado de Steely Dan, talvez a maior referência do gênero musical que fundiu rock, pop e jazz e dominou as rádios nos EUA nas décadas de 1970 e 1980.

As pessoas adoram rótulos, soft rock, west coast rock, isso, aquilo. Seja lá o que for. É música, cara. Lukather

Em entrevista a Splash, ele conta que está ansioso para voltar à América do Sul, onde tem "muitos amigos e as pessoas são lindas". Nesta turnê, chamada "Dogz of Oz World Tour!", Steve Lukather (da formação original) e Joseph Williams (no Toto a partir de 1986) serão acompanhados por Greg Phillinganes (teclado e vocais), Shannon Forrest (bateria), John Pierce (baixo), Warren Ham (trompas, percussão e vocais) e Steve Maggiora (teclado e vocais).

Steve Lukather, do Toto, sempre bem acompanhado, com Jimmy Page, Steve Vai e Edgar Winter Imagem: Getty Images

"Desde janeiro deste ano estamos viajando e lotando nossas apresentações, o que é ótimo porque estamos ficando cada vez mais entrosados como banda. Nem dá pra acreditar que hoje [1º de abril] o Jeff Porcaro faria 70 anos, e lá se vão 32 anos desde que ele se foi, que perdemos nosso irmão", diz Lukather sobre o mítico baterista da banda, falecido aos 38 anos em 1992, depois de usar um pesticida em sua casa, o que teria desencadeado uma parada cardíaca.

Porcaro foi um dos maiores bateristas de sua geração e chegou a tocar com Michael Jackson, Eric Clapton, Pink Floyd, Bee Gees, Elton John, Steely Dan e até com as Frenéticas. Prova de que excelência musical sempre foi a grande arma do Toto, como confirma Lukather.

O guitarrista Steve Lukather, que se apresenta com a banda Toto no Rio e em São Paulo em novembro Imagem: Tristar Media/Getty Images

Nós éramos malucos por música e queríamos tocar muito bem. Não tinha afinação automática nem computador para salvar a sua pele. Ou você tocava bem ou estava fora. Lukather

Pergunto se ele também torce o nariz para as plataformas de streaming, como muitos artistas que têm levantado bandeira contra a baixa rentabilização a partir de execuções das músicas em plataformas como o Spotify.

Deixa eu resumir pra você. Eu amo o Spotify. É tudo uma questão do acordo que você faz. Oito anos atrás, quando eu assumi as negociações da banda com as plataformas de streaming, eu enxerguei um futuro ali. Muita gente odeia porque não consegue passar de 100 streams de suas músicas, então não ganha nenhum dinheiro. Nós temos bilhões de streams nas plataformas. Lukather

Para sermos mais exatos, são mais de 3,4 bilhões de streams apenas no Spotify.

A formação do Toto em 1982: a partir da esq., Steve Porcaro, David Hungate, Steve Lukather, Bobby Kimball, David Paich e Jeff Porcaro Imagem: Michael Ochs Archives/Getty Images

'Africa'

Em seus 48 anos de carreira e números estratosféricos, o som do Toto virou quase um padrão, copiado inúmeras vezes, no limite da exaustão. Como o hit "Africa", lançado em 1982, uma obra-prima da música pop que virou tamanha referência de qualidade que nem mesmo a animação "South Park" ousou tirar sarro, quando a incluiu num episódio.

Ainda sobre tecnologias, na opinião de Lukather, bons músicos não devem temer ferramentas como a inteligência artificial.

Você sabe o que vai separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas? Saber tocar, saber cantar de verdade. Para quem não souber, vai restar se esconder atrás de sua inteligência artificial e, vou te contar, não vai dar certo. Lukather

Para os fãs que talvez tenham se perguntado sobre o nome da banda, Toto veio mesmo do cachorrinho do filme "O Mágico de Oz". "Um nome besta. David Page e Jeff Porcaro viram o filme e escreveram Toto numa fita demo nossa." O resto é história.

O nome Toto veio do cachorrinho de Dorothy (Judy Garland) em 'O Mágico de Oz' Imagem: MGM Studios/Getty Images

Dogz of Oz World Tour!

São Paulo

Quando: 24/11

Onde: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: pista Premium - R$ 340 (meia-entrada legal) e R$ 680 (inteira); mezanino - R$ 390 (meia-entrada legal) e R$ 780 (inteira); setores D, E, F - R$ 390 (meia-entrada legal) e R$780 (inteira); setores A, B e C - R$ 490 (meia-entrada legal) e R$980 (inteira); camarote A e B - R$ 990 (inteira). Ingressos à venda no site eventim.com.br e na bilheteria do Espaço Unimed.

Classificação: 16 anos; entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis.

Rio de Janeiro

Quando: 26/11

Onde: Arena Jockey (pça. Santos Dumont, 31, Gávea, Rio de Janeiro, RJ)

Quanto: pista - R$ 195 (meia-entrada legal) e R$ 390 (inteira); camarotes - R$ 540 (inteira); e pista Premium - R$ 360 (meia-entrada legal) e R$ 720 (inteira). Ingressos à venda no site eventim.com.br e na bilheteria do Engenhão (r. José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, RJ).

Classificação: 16 anos; entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis.