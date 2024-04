Keane celebra 20 anos do disco 'Hopes and Fears' com três shows no Brasil

A banda inglesa Keane celebra os 20 anos do lançamento do primeiro álbum, "Hopes and Fears", com uma turnê que chega ao Brasil em novembro. As apresentações acontecem no Rio, em São Paulo e, pela primeira vez, em Curitiba. Ingressos estarão à venda a partir de segunda (8), no site livepass.com.br, para os shows no Rio e São Paulo, e no site diskingressos.com.br, para Curitiba.

"Hopes and Fears" é um álbum marcante para o Keane, pois bateu vários recordes. É um dos álbuns mais vendidos na história das paradas do Reino Unido (mais de 2,5 milhões no país em seu primeiro ano, e um milhão nos EUA), impulsionado pelo hit "Somewhere Only We Know". O álbum vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

Premiado com o BRIT Award de Álbum Britânico do Ano, em 2005, "Hopes and Fears" vai ganhar este ano uma edição comemorativa com o álbum original remasterizado e editado por Frank Arkwright no lendário Abbey Road Studios, em Londres, bem como vários lados B, demos inéditas e raridades. Ele será lançado em 10 de maio, exatamente 20 anos depois do lançamento do álbum, em 2004.

Tom Chaplin, Jesse Quin, Tim Rice-Oxley e Richard Hughes, do Keane, em apresentação em São Paulo em 2019 Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

As apresentações da turnê 'Keane 20' acontecem em Curitiba (Teatro Positivo, dia 5/11), no Rio de Janeiro (Vivo Rio, 7/11) e em São Paulo (Espaço Unimed, 9/11).

Keane 20

Curitiba

Quando: 5/11, às 20h30

Onde: Teatro Positivo (r. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Campo Comprido, Curitiba, PR)

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos apenas acompanhados de pais/responsável legal.

Quanto: de R$ 350 (setor azul, meia) e R$ 1.400 (setor amarelo, inteira)

Ingressos à venda pelo site www.diskingressos.com.br/

Rio de Janeiro

Quando: 7/11, às 21h

Onde: Vivo Rio (av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ)

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos apenas acompanhados de pais/responsável legal.

Quanto: de R$ 165 (frisa, meia) a R$ 620 (pista Premium)

Ingressos à venda no site www.livepass.com.br/

São Paulo

Quando: 9/11, às 22h

Onde: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP)

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos apenas acompanhados de pais/responsável legal

Quanto: de R$ 190 (pista, meia) a R$ 830 (camarote)

Ingressos à venda no site www.livepass.com.br/