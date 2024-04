Influencer diz que perder virgindade foi constrangedor: 'Fiquei com medo'

O cantor e influenciador PK Lipe, 24, revelou que perder a virgindade foi "constrangedor" e ficou com receio de voltar a transar após a primeira experiência.

O que aconteceu

PK Lipe contou que perdeu a virgindade dos 16 para os 17 anos. Em entrevista a Blogueirinha, ele contou que sua primeira vez foi relativamente "demorada" em relação a alguns conhecidos que tiveram a primeira relação com 14 anos. Entretanto, ele disse acreditar que o ideal é esperar completar 18 anos.

Medo de beijar na boca aos 14. "Demorei um pouquinho, acho... Eu acho que o certo é para maior de idade, você está pronto para fazer besteiras, é o que você fizer, com suas consequências... Mas eu conheço muita gente que perdeu a virgindade com 14 anos... Eu acho que [14] é uma idade que a gente não tem muita sabedoria das coisas, pode acabar fazendo besteiras, e é uma idade para ficar brincando... Eu tinha medo de beijar na boca com 14 anos", declarou.

Cantor explicou que a primeira transa foi constrangedora e o fez demorar a ter a segunda experiência devido o receio de fazer algo errado. "Foi um negócio, tipo assim, foi constrangedor para mim na primeira vez... E depois fiquei um bom tempo com medo de fazer de novo, medo de fazer besteira, não sei por quê. A partir da terceira vez já comecei a ficar malicioso no negócio".

Entre os perrengues da primeira transa, PK Lipe citou dificuldade para colocar a camisinha e a pressão do momento. "A primeira vez foi bem aquele negócio tipo 'o que eu tô fazendo cara?' Era aquele negócio de abrir a camisinha, tipo, tá errado o lado, vira de novo... E meus pais já tinham me ensinado [como usar o preservativo], só que na hora do vamos ver é aquela adrenalina, a mina te olhando ali, me senti muito [pressionado]... Tinha vergonha até de falar com amigos", completou.