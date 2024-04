Estrela da Marvel revela código para falar de sexo na frente de estranhos

Zoë Saldaña, 45, quem dá vida à Gamora em "Guardiões da Galáxia" e na sequência de "Vingadores", falou sobre seus 10 anos de casamento com Marco Perego-Saldana, 45.

O que aconteceu

Ao lado do esposo durante o programa "The Drew Barrymore Show", Zoe conta que o parceiro inventou um termo para falar de sexo em público - e que foi descoberto pelos gêmeos, Bowie Ezio e Cy Aridio. "Ele chamou sexo de 'brincar de Lego pelado'", contou rindo. "Nossos meninos mais velhos nos flagraram e um perguntou: 'Vocês estão se beijando? Vão brincar de Lego pelados?' E nós respondemos que não."

Com 10 anos de casamento, Zoë e Marco mantém uma dinâmica quente entre eles, como contam ao praticarem nudismo em algumas praias. "Quando estamos na Europa e no Caribe, às vezes esquecemos nossas roupas de banhos vamos nadar nus."

Nessa rotina apaixonada, o casal decidiu tatuar o rosto um do outro na pele. Marco, que tem longos cabelos ondulados, se assemelha a figura de 'Jesus Cristo' na tatuagem da esposa. "Algumas pessoas perguntam se eu sou religiosa e respondo que 'não'. Então me questionam porque tatuei um retrato de Jesus. 'Esse é meu marido', explico", e ri novamente da situação que acontece com alguma frequência.