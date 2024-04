Não curte dar gorjetas? Conheça 9 países em que elas não são 'obrigatórias'

Em alguns países, como o México e os Estados Unidos, não dar gorjeta ao pagar a conta não é só uma gafe, mas uma saia justa que pode levar a discussões entre cliente e funcionários.

Isso porque em certos lugares é comum que o trabalhador receba um salário pequeno e dependa majoritariamente das gorjetas para sustentar a família. Além disso, a gorjeta é algo tão enraizado culturalmente que deixar de dar esse agrado representa uma afronta ao serviço prestado.

Mas nós, brasileiros, não temos o hábito de oferecer gorjetas e algumas pessoas ficam até irritadas quando visitam lugares em que a caixinha é "obrigatória". É o seu caso? Então, pode viajar tranquilo para estes 9 lugares que não exigem gorjeta:

1. Austrália

Dar gorjeta na Austrália não é esperado. Segundo reportagem do jornal local The Sydney Morning Herald, isso ocorre porque os salários são bem melhores na indústria de serviços e hospitalidade australiana do que na americana, por exemplo.

Se você fizer questão de deixar um agrado para o atendente, a orientação é dar até 10% do valor da conta. Em grandes cidades como Sydney ou Melbourne, esse percentual já vem incluso na cobrança —como é comum ocorrer no Brasil.

2. Suíça

De acordo com o site oficial da autoridade de turismo da Suíça, hóspedes e clientes não são obrigados a deixar gorjeta. Quando o fazem, o costume é oferecer até 10% do valor da conta.

O Daily Mail explica que a situação no país é similar à da Austrália: em alguns setores, o pagamento pelo serviço está incluso na conta, já que é exigência de uma lei federal.

3. Argentina

Segundo informações da CIA (Agência de Inteligência dos EUA), a gorjeta não é mesmo esperada na Argentina, mas há algumas compensações que são bem-vindas. Cerca de 10% de retribuição em restaurantes, troco para taxistas, US$ 1 (R$ 5) por mala para o porteiro do hotel, cerca de US$ 2 (R$ 10) a US$ 3 (R$ 15) por dia para camareiras e 10% a 20% do valor do serviço para guias de turismo

Ainda de acordo com o Mail, uma lei trabalhista de 2004 tornou ilegal dar gorjetas em hotéis em restaurantes. No entanto, ela seria frequentemente ignorada já que a prática corresponde a 40% do salário médio de um garçom argentino.

4. Bélgica

Outro caso de país que oferece bons salários, segundo o guia Lonely Planet. Por isso, a gorjeta é dispensável na Bélgica.

Mas se o viajante estiver disposto a ser generoso, uma compensação de cerca de 10% do valor da conta será bem recebida como forma de agradecer pelo serviço.

5. Polinésia Francesa

Segundo informações das autoridades de turismo do Taiti, um dos principais arquipélagos da Polinésia, gorjetas não são parte da cultura de hospitalidade local, portanto não são exigidas nem esperadas.

É possível oferecer a compensação por lá, mas fique atento: segundo o Mail, é possível que o estabelecimento opte por rejeitar o dinheiro extra.

Alguns restaurantes costumam informar na conta se as gorjetas são recebidas ou não.

6. Cingapura

Segundo as autoridades de turismo de Cingapura, "gorjeta não é meio de vida" por lá.

No entanto, restaurantes e taxistas aceitam pequenos valores. Em restaurantes, a recomendação é que o pagamento do serviço seja de até 10% —se o estabelecimento cobrar um valor maior, você não é obrigado a pagar.

De acordo com a companhia aérea Qantas, funcionários do Aeroporto de Changi não podem aceitar gorjetas.

7. Japão

Oferecer gorjeta chega a ser algo ofensivo no Japão, já que por lá o trabalhador costuma ter bastante orgulho da qualidade de seu trabalho, que é sempre a melhor possível, independentemente de qualquer incentivo. Portanto, a compensação pode ser recebida como uma insinuação de que o patrão não reconhece o trabalho do funcionário.

A Autoridade Nacional de Turismo do Japão salienta que realmente, no país, não há costume de se receber as gorjetas. No entanto, caso você contrate um serviço particular de guia ou intérprete, funções em que os japoneses estão acostumados à cultura ocidental, então neste caso é possível oferecer um valor. Eles orientam ainda que a gorjeta deve ser colocada em notas em um envelope, antes de ser entregue.

8. China

Dar gorjeta foi proibido na China por décadas, então até hoje não é parte da cultura local recompensar com um bônus os prestadores de serviço, lembram o Daily Mail e a BBC.

No entanto, a prática começa aos poucos a mudar: em grandes centros urbanos, como Pequim ou Xangai, já é possível oferecer uma pequena gorjeta nos restaurantes mais modernos.

Ainda é possível arredondar o valor da corrida de táxi para um valor inteiro (caso dê US$ 29,70, você pode pagar US$ 30) e oferecer um pequeno valor ao porteiro do hotel ao receber sua mala sem ofender ninguém.

9. Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, deixar gorjeta também é ofensivo, tanto que, no fim de 2023, um daqueles recipientes para deixar o troco ao lado do caixa em uma loja de doces virou matéria de jornal local, viralizou nas redes sociais e foi até reportado internacionalmente pela Deutsche Welle, tão grande foi o escândalo e a revolta de diversos sul-coreanos com a iniciativa que os compelia a pagar ainda mais pelos serviços.