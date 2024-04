Eliezer retira a harmonização facial; veja outros artistas que se arrependeram do procedimento

Eliezer usou suas redes sociais nesta terça-feira, 2, para revelar que retirou a harmonização facial que havia realizado em 2022, no mesmo ano em que participou do Big Brother Brasil.

O ex-BBB optou por reverter o procedimento após, segundo ele, perceber que sofria de distorção de imagem. "Comecei a tirar no final do ano passado [...] O que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem. Quem me mostrou que eu poderia estar com isso foi a Viih, depois de uma foto minha que viralizou."

Eliezer explicou que após conversar com sua mulher percebeu que fez harmonização facial para que as pessoas parassem de criticar sua aparência. "Percebi que a única vez que eu preenchi a cara por mim foi antes do Big Brother. Todas as outras vezes eu fiz realmente para parar de ser chamado de feio", desabafou.

O marido de Viih Tube ainda disse que só percebeu as consequências do procedimento quando tirou a barba.

Confira outros artistas que se arrependeram do procedimento

Gabi Martins

Em 2021, a cantora realizou uma série de procedimentos estéticos. Mais de um ano depois, ela revelou ter se arrependido da decisão.

Em entrevista a Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, da RedeTV!, Gabi Martins contou que nenhuma das mudanças em sua aparência foi feita por comentários alheios. "Tudo que eu fiz foi porque eu realmente queria."

"Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização [facial], queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco. Eu senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei: ‘Não devia ter feito isso, não’", disse.

Após perceber que os resultados não a agradavam mais, ela optou pela reversão das intervenções.

Deborah Secco

Deborah Secco também já realizou procedimentos estéticos e acabou se arrependendo. A atriz fez um preenchimento nas olheiras e na região do maxilar.

Em entrevista ao jornal O Globo em 2022, ela revelou que desfez os preenchimentos no mesmo dia. "Realizei um procedimento há uns anos que deu muito errado. Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: ‘Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é’. Desde então, parei de fazer tudo. Porque fiquei ‘um alien’".

Lucas Lucco

Em outubro de 2020, o cantor Lucas Lucco participou do Fantástico, revelando que realizou harmonização facial. Ele contou que realizou o procedimento em 2019, quando foi em um dentista para "tirar um pouco de olheiras".

Após o procedimento, porém, o cantor disse que não gostou do resultado: "Você se olha no espelho e não consegue enxergar os seus rastros, isso é muito ruim. Abala muito a nossa autoestima."

Carlinhos Maia

O influenciador Carlinhos Maia também realizou harmonização facial, mas optou pela retirada do procedimento após um tempo. Em 2021, ele falou sobre o assunto em live com Wesley Safadão.

"Essa harmonização que você fez eu fiz também, viu? Mas eu desfiz depois. Vou te passar o número do médico. Ele é ótimo, meu filho. Do mesmo jeito que ele bota, tira", brincou.