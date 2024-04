Buda não vê foto da esposa no Quarto do Líder e comenta: 'Desistiu de mim?'

Lucas Buda, Líder pela quarta vez no BBB 24 (Globo), não encontrou a foto da esposa, Camila Moura, no Quarto do Líder na madrugada de hoje (3).

O que aconteceu

O brother comentou sobre a ausência da foto da esposa com Giovanna: "Minhas irmãs... Não veio foto da Camila de novo."

Em seguida, ele olhou as suas fotos na Central do Líder e a nutricionista disse: "A foto que a gente quer que venha, nunca vem, né?"

O professor respondeu: "É, mas eu entendo. Acho que a Camila não quer ser exposta, ou será que ela já desistiu de mim?"

Giovanna negou a última possibilidade: "Pelo amor de Deus, Buda. Não tem 15 anos que vocês estão juntos? Ela vai desistir de você agora? Me ajuda a te ajudar! Nada a ver!"

Nas redes sociais, Camila anunciou o fim do casamento com Lucas após o início dos flertes entre o brother e Pitel. A professora de História, que entendeu como traição, quis colocar um ponto final na relação de 15 anos com o rapaz ainda confinado.

