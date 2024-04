Fernanda explica sumiço: 'Gabriel não pagou as contas do telefone'

Fernanda explicou por que está sumida das redes sociais após sair do BBB 24 (Globo). A ex-sister contou que o irmão não pagou suas contas e ela ficou sem internet.

O que aconteceu

A confeiteira detalhou a situação nos stories do Instagram: "Gente, eu não estou sumida de propósito, tá? É porque o Gabriel não pagou as contas do meu telefone, então eu estou sem internet, sem nada".

Em seguida, comentou como tem lidado com isso e alertou estão resolvendo a situação: "Eu fico roubando o Wi-Fi dos outros e está uma loucura que vocês não imaginam... eu queria muito estar postando, dividindo cada segundo com vocês, mas estou com esse problema do telefone para resolver".

