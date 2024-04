Esposa de Buda detalha traição antes do BBB 24: 'Anos de terapia de casal'

Camila Moura, que agora se diz ex-esposa de Lucas Henrique, confessou que ele já teve problemas em relação à fidelidade no casamento antes do BBB 24 (Globo). Ela detalhou sobre a situação após ser entrevistada pelo Fofocalizando (SBT).

O que aconteceu

Respondendo a uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, a companheira do participante esclareceu: "O que quis dizer com segundo strike é que o Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento. E ele sabia que, se fizesse isso de novo, não teria perdão".

Após ser questionada se isso era o que Buda dizia que apenas os dois sabiam, ela confirmou: "Sim, foi sobre isso, sim. Inclusive, se não me engano, não quero ver o vídeo, procurar, eles, na hora lá, usam um termo 'se safou', 'você já fez isso antes e se safou', alguma coisa assim, que é o fato de eu ter perdoado ele".

Camila continuou e ironizou: "Ele usa o fato de eu ter perdoado ele, de a gente ter feito anos de terapia de casal, anos de terapia individual, como ato de se safar, olha que bonitinho, que bacana. Alguns dias depois, ele fala abertamente isso, com todas as letras para a senhorita em questão também e aí não restava mais dúvida de que ela estava ciente de coisas do meu casamento que somente quatro pessoas sabiam, sem contar os nossos terapeutas".

