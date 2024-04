BBB 24: Beatriz desabafa sobre voto em Bin

Na área externa do BBB 24 (Globo), Beatriz conversou com Isabelle sobre o incômodo em ter votado em Bin.

O que aconteceu

A vendedora do Brás explicou que dói estar em lado oposto ao do funkeiro.

"Independentemente do jogo, eu não nego, quando olho para o Bin, eu vejo Deus. Até o próprio Davi falou. Eu tenho certeza que as músicas do Bin, cada vez mais, vão ser mais alcançadas", disse Beatriz.

"Esse menino... agora, o céu é o limite. Eu vejo o Bin com músicas que nem ele imagina. Eu vejo ele muito grande. Eu vejo ele inspirando, não é uma nem duas, milhares de pessoas", analisou a vendedora.

"Ele é um artista incrível", disse Isabelle.

"Dói, não vou negar. Dói votar nele. Dói estar em lados opostos", afirmou Beatriz.

"Dói estar nas festas, ele ser homenageado e não estar lá perto. Queria abraçar ele", declarou a manauara.

