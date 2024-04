Atriz de 'Ted Lasso' recorda claustrofobia em filmagem de 'Game Of Thrones'

Hannah Waddingham, 49, relembrou seu papel como a Septã da Fé dos Sete, Unella.

O que aconteceu

A atriz inglesa recordou o fim sofrido de sua personagem durante uma entrevista para o "The Late Show With Stephen Colbert". "Thrones me deu algo que eu não esperava, que foi a claustrofobia crônica", recorda Waddingham

Ela vive uma das Septãs que torturam Cersei Lannister, sendo a responsável por uma cena marcante do show, quando a ex-rainha caminha nua pela cidade, enquanto Unella, repete incessantemente a palavra "vergonha". Ao recuperar o poder, a personagem de Hannah enfrentou a fúria da vilã.

"Foi horrível. Dez horas sendo afogada. Eu estou amarrada a uma mesa com tiras de couro e eu não conseguia levantar a cabeça porque seria óbvio que estavam soltas", recorda. Na trama, Unella é torturada até a morte - quando é afogada em vinho tinto. A atriz lembra que ao sair da filmagem, seu cabelo estava tingido de roxo por todo o tempo mergulhada em suco de uva.

Durante a entrevista no programa noturno, ela conta: "Eu tinha marcas de cintas por toda parte, como se tivesse sido atacada". Apesar dos perrengues nas gravações, Waddingham conta com bom humor que "não importava, por que quando você está em Game Of Thrones só quer dar o seu melhor".