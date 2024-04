Além de Taylor Swift: os famosos bilionários que estão na lista da Forbes

Nesta terça-feira (2), a Forbes divulgou a lista de bilionários do mundo, e jogou luz em nomes de celebridades com fortunas impressionantes. Como o caso da cantora Taylor Swift, que 'estreou' na lista pela primeira vez.

Confira os principais famosos citados

George Lucas, 548º lugar

Criador da franquia 'Star Wars', o produtor se aposentou de grande parte dos seus projetos nas telonas desde que vendeu a Lucasfilm para a Disney em 2012 por US$ 4,1 bilhões em ações e dinheiro.

George Lucas Imagem: Jamie McCarthy/Vox

Steven Spielberg, 648º lugar

Três vezes vencedor do Oscar, o diretor já arrecadou mais de US$ 10 bilhões em todo o mundo.

O diretor de cinema Steven Spielberg Imagem: REUTERS

Oprah Winfrey, 1187º

A apresentadora transformou o programa de entrevistas, que durou 25 anos, em um império de mídia e negócios avaliado em US$ 2,8 bilhões. Além disso, ela investe em imóveis.

A apresentadora Oprah Winfrey Imagem: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Jay-Z, 1330º

Desde que se tornou o primeiro bilionário do hip-hop em 2019, Jay-Z mais que dobrou sua fortuna graças aos seus negócios com bebidas de luxo. Hoje sua fortuna é de US$ 2,5 bilhões.

Jay-Z Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Tyler Perry, 2152º

Diretor, ator, produtor e escritor, Tyler é bastante conhecido pela sua franquia de filmes "Madea", que já arrecadou mais de US$ 660 milhões. A avaliação feita pela Forbes aponta que ele possui um patrimônio de US$ 1,4 bilhões.

Tyler Perry Imagem: Michael Tran / FilmMagic

Taylor Swift, 2545º

Uma das estreantes na lista, a cantora alcançou um novo patamar de sua carreira com a estreia da turnê "The Eras Tour". Em outubro de 2023, Taylor teve a fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão graças aos ganhos com shows e o valor de seu catálogo musical.

Taylor Swift durante show da 'The Eras Tour' Imagem: Divulgação/Disney+

Rihanna, 2152º

Apesar de ser mundialmente famosa pela carreira como cantora, a artista foi reconhecida na lista como uma das principais empresárias de moda e beleza. Ela possui uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão.