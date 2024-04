Vanessa Giácomo expõe outro lado da maternidade: 'Se sentir culpada sempre'

Convidada desta terça (2) do Otalab, Vanessa Giácomo contou o que mudou nela mesma após a morte de sua mãe. A atriz, que tem três filhos, também falou com Otaviano Costa sobre os desafios da maternidade. "É maravilhoso, mas tem um outro lado."

Para Vanessa, a morte da mãe, Ivonete, em decorrência de um câncer, em 2013, foi um momento de transformação. "Ela era meu braço direito, minha amiga, minha confidente, tudo. E aí ela teve um câncer. A gente batalhou durante dois anos depois que ela descobriu."

Foi um amadurecimento. (...) Quando ela partiu, eu entendi várias coisas. Entendi a importância de dizer 'não' para vários projetos. 'A partir de hoje não vou fazer mais nada que eu não tenha vontade'.

Vanessa Giácomo

A atriz também falou sobre a romantização da maternidade e a culpa que as mães sentem ao precisar trabalhar e deixar os filhos com outras pessoas. "Você vai se sentir culpada sempre, porque você quer levar a cria para todos os lados. E todo mundo que me conhece sabe que eu levo, inclusive."

Vanessa Giácomo ainda criticou quem aponta defeito em mães o tempo todo e levantou a necessidade de mostrar a maternidade sem romantização.

Todas as pessoas que estão grávidas e me pedem um conselho, eu digo: 'Você vai aprender tudo, é na raça. Vai dar tudo certo'. Não existe regra pra isso. Mas cansa muito... É maravilhoso, é prazeroso em muitos aspectos, mas também tem um outro lado

Vanessa Giácomo

Otalab no UOL:

