Vanessa da Mata sobre se afastar da igreja: 'Padre nojento tentou me comer'

Vanessa da Mata, 48, explicou que se afastou da igreja católica após sofrer assédio sexual de um padre.

O que aconteceu

A cantora abordou o assunto ao falar sobre sua espiritualidade. No podcast da Foquinha, Vanessa contou que foi criada na igreja católica, mas deixou a igreja devido ao sacerdote que tentava manter relações sexuais com ela.

Proteção da avó contra o padre. "Eu era a menina que puxava as rezas nas casas das pessoas com minha avó. Depois tinha um padre bem nojento que tentou me comer de qualquer maneira e eu me afastei da igreja completamente. Engraçado [que] minha avó sempre me puxava na hora certa, ela sempre passava, parecia uma proteção espiritual", declarou.

Vanessa da Mata ressaltou que demorou anos para se reconectar espiritualmente até se encontrar no candomblé. "Depois eu fiquei revoltada com todas as igrejas, com todos os ensinamentos [e me afastei]. Depois de anos eu fui entender que aquilo, aquela manipulação toda era o cara, não os santos que para mim tinham outro significado. E aí com os 40 [anos] a minha espiritualidade veio de uma maneira que eu não consegui lidar... Mas aí eu fui e me fechei n candomblé, que foi ótimo para mim".