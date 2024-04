Rihanna publica vídeo sedutor mostrando coleção de sua marca de lingerie

Rihanna, 36, seduziu seus seguidores em novos vídeos e fotos da sua marca Savage x Fenty.

O que aconteceu

A cantora compartilhou nesta terça-feira (2), novas imagens da linha "Savage Signature Script", com modelos que levam o nome da marca bordado. Em um vídeo deitada na cama usando só uma lingerie azul, a dona da marca esbanjou beleza e sensualidade para a câmera.

Ontem (1), Rihanna publicou um carrossel de fotos no mesmo cenário mas usando diferentes lingeries da linha. Ela posou com um conjunto de babydoll lilas, com microshorts e cropped.