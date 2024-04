Renascer: remake muda detalhe importante na morte trágica de José Venâncio

Nos próximos capítulos de 'Renascer', o público vai se despedir do personagem José Venâncio (Rodrigo Simas). O autor Bruno Luperi manteve a morte da versão original, mas adicionou detalhes que deixarão a sequência mais dramática.

O que vai acontecer

Ao contrário do que aconteceu em 1993, o protagonista José Inocêncio estará presente na morte trágica do filho. De acordo com a coluna Play, de O Globo, o personagem encontrará o publicitário logo após a tocaia armada por Egídio (Vladimir Brichta).

O fazendeiro interpretado por Marcos Palmeira terá um pressentimento ruim sobre Venâncio e irá atrás dele cavalgando. Egídio terá preparado a emboscada para seu rival, mas acabará matando o publicitário.

Outra mudança importante é a ausência de João Pedro (Juan Paiva) nas cenas. No passado, o irmão estava dentro do carro quando Venâncio foi atingido pelos tiros dos capangas de Egídio. O personagem, inclusive, morre nos braços de João, que promete se vingar.

Agora, o plano de Egídio fará com que o carro de José Venâncio caia numa ribanceira. As sequências foram filmadas na última semana, e devem ir ao ar no capítulo 80, na semana do dia 22 a 27 de abril.

Benedito Ruy Barbosa não pretendia matar o personagem, mas o fez por conta de desentendimentos com o ator Taumaturgo Ferreira nos bastidores. Para o remake, Bruno Luperi optou por manter essa morte como todas as outras que já foram ao ar.