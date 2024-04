Quem matou Bruno na 1ª versão de 'Elas por Elas'?

Um dos grandes mistérios do remake de "Elas por Elas" (Globo) está prestes a ser revelado nos próximos capítulos com Natália (Mariana Santos) e as amigas reunidas na casa da serra para fazer uma reconstituição da morte de Bruno (Luan Argollo).

Quem matou Bruno?

A irmã de Pedro (Alexandre Borges) terá uma lembrança da noite do crime, tendo certeza que um homem foi o culpado. "Um homem! Quem matou o Bruno foi um homem. Eu tenho certeza. Era um homem! Foi um homem quem empurrou o Bruno no precipício", diz ela.

Sérgio matou Bruno. No momento em que Natália lembra de tudo, o pai de Helena (Isabel Teixeira) aparece, fazendo o crime ser solucionado mais de 25 anos depois.

Sérgio (Marcos Caruso) aparece no local do crime em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

Quem matou Bruno na versão de 1982?

Na novela originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes, Natália (Joana Fomm) era a assassina do próprio irmão. Traumatizada, ela havia esquecido que o tinha jogado do penhasco e só recupera a memória com a ajuda do psiquiatra Décio (Marco Nanini).

Na 1ª versão Bruno se chamava Zé Roberto (André Diamand). Ele e Natália não eram irmãos gêmeos. Zé era o caçula e morreu ainda criança, bem diferente de Bruno na nova versão, que foi assassinado já na vida adulta.

Zé Roberto (André Diamand) era uma criança quando morreu na 1ª versão de 'Elas por Elas' Imagem: Reprodução/Globoplay

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo.