Público do UOL concorda com saída de Pitel no 16º Paredão do BBB 24

Pitel foi a décima sexta eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 82% dos votos na disputa contra Alane (12,38%) e Beatriz (5,62%). Ao todo, o Paredão recebeu 32.361.426 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que dizia a enquete

Público do UOL concordou com a saída de Pitel. Na enquete UOL, a sister aparecia como a mais votada para ser eliminada desde sua abertura, no domingo (31).

Ao todo, foram 81,01% pedindo sua eliminação. Na TV, ela recebeu 82%. Já do lado das Fadas, Alane foi a mais votada para sair, com 12,77% na enquete. Beatriz apareceu por último, sendo a menos votada para sair, com 6,22%.

A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pitel, quem é o mais odiado do top 8? Resultado parcial Total de 434 votos 1,15% Alane 3,23% Beatriz 45,39% Davi 15,44% Giovanna 0,23% Isabelle 24,19% Lucas Henrique 0,69% Matteus 9,68% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 434 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo