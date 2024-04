Piovani mostra aniversário de Dom após acusar Scooby de não organizar festa

Luana Piovani, 47, celebrou o aniversário de seu filho mais velho, Dom, 12, após criticar Pedro Scooby, 35.

O que aconteceu

A atriz mostrou o evento de comemoração dos 12 anos de Dom em um espaço de eventos infantil. "Sempre fazemos em casa, mas tava uma chuva e uma ventania de efeitos especiais. Quinze amigos, trampolins, futebol, escaladas, pizza, bolo e brigadeiro! Festão, poxa!".

Ela ainda se declarou para o filho mais velho. "Meu primogênito feliz, eu feliz. Assim que mãe faz a conta. Foi um animadíssimo aniversário, do jeito que meu Domzucão queria. Doze anos, meu menino cresceu! Quanto orgulho! Foi lindo e sempre será!".

Dias antes, ela criticou Pedro Scooby, pai de Dom, por não contribuir na organização da festa. "Não tive ajuda para festa do nosso filho porque o genitor estava engajado no festival de música [Lollapalooza]. Três filhos esperando para cá, uma outra com a mãe para lá, e bora mostrar como transitar de surfista para influencer. Acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com pochete transversal que é cool", ironizou Luana.