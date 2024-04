Moana estava morta o tempo todo? Teoria sombria de fãs do filme diz que sim

Moana pode ter uma história bem mais sombria do que você imaginou - pelo menos é o que diz uma teoria bizarra criada por fãs, que diz que a princesa da Disney teria passado a maior parte do filme morta.

A teoria chegou até Any Gabrielly, a dubladora oficial de Moana no Brasil e ex-integrante do grupo Now United, que disse ter ficado "paranoica" com a especulação.

Dublei um fantasma -- Any Gabrielly (@anygabrielly) August 16, 2020

O que diz a teoria

Moana teria morrido logo na primeira parte do filme. Segundo a teoria, a princesa não teria sobrevivido à viagem que decidiu fazer para chegar até Te Fiti e morreu antes mesmo de encontrar Maui.

Alguns indícios (e a mitologia polinésia) sustentam a teoria. Moana encontra o semideus logo após naufragar, e quando acorda, está em uma ilha. Na tradição dos povos polinésios, os espíritos vão para o mundo dos mortos através de portais, que se encontram justamente em ilhas.

Uma dessas entradas fica em Kahakaloa, na ilha de Maui, outra no vale Waipio, no Havaí, e uma terceira em Moanalua, em Oahu. Outros locais de passagem para as almas são nomeados em diferentes pontos da costa das ilhas , escreve Martina Bucková, diretora adjunta do Instituto de Estudos Orientais da Academia Eslovaca de Ciências, em um artigo.

No decorrer do filme, Moana não fala mais com nenhum humano. Após o naufrágio e o encontro com Maui, Moana interage apenas com seres de "outro mundo": deuses, semideuses, monstros e o espírito de sua avó.

A jornada é extenuante, mas não para a princesa. Segundo os criadores da teoria, toda a viagem de Moana até Te Fiti seria extremamente cansativa e desafiadora para qualquer humano, mas a princesa parece não se abalar: em apenas um momento, dentro de uma caverna, ela exibe desconforto. Para eles, esse é mais um indício de como ela não poderia estar viva durante as aventuras do filme.

Mas e o final?

Na última parte do filme, Moana retorna à sua ilha natal e é recebida pela comunidade. De acordo com a teoria, isso só é possível porque ela teria sido ressuscitada por Te Fiti após entregar a pedra pounamu, conhecida como o coração da deusa.

Uma fala de Maui corrobora a especulação. Depois de Te Fiti consertar a embarcação da princesa, o semideus diz que até HeiHei (o galo desastrado da Moana) está vivo, o que indicaria que todos eles foram revividos.