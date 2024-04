Lily Allen diz que pode ter perdido virgindade com brasileiro: 'Não lembro'

Lily Allen, 38, disse que pode ter perdido a virgindade durante férias com a família no Brasil.

O que aconteceu

A cantora disse que não sabe ao certo quando perdeu a virgindade, mas citou uma experiência sexual quando visitou o Nordeste brasileiro com seu pai e irmão mais novo, Alfie. "Não sei quando perdi a virgindade. Isso é ruim? Foi entre uma ou outra pessoa. Uma foi um cara bem mais velho que eu, chamado Fernando, no Brasil", disse, no podcast "Miss Me?".

"Na verdade, foi bem traumatizante, como a maioria das minhas histórias de 'escapadas' na infância. Fomos passar as férias no Brasil num estado chamado Bahia", continuou.

Lily contou que dormiu com Fernando, o que deixou seu pai bastante preocupado. "Conheci este cara chamado Fernando no bar. Nós fomos para o quarto dele e passei a noite lá. Eu e Alfie estávamos dividindo um quarto, e eu dormi no quarto dele [Fernando], não voltei para o meu. Meu pai acordou no dia seguinte e eu não estava no quarto e houve um grande pânico".

A artista disse que, após seu sumiço, chegaram a suspeitar que ela poderia estar morta. "Eu acordei, deixei o quarto de Fernando e tinha policiais por toda parte. Meu pai estava em pedaços, haviam encontrado uma camiseta que parecia com a que eu estava vestindo em um galho na praia e acharam que eu tinha me afogado".

Após a experiência, ela ficou um tempo sem sexo. "Eu não transei de novo por um tempo. E certamente não entreguei aquela informação. Não falei tipo: 'Foi mal, pai, estava perdendo minha virgindade para um cara de 21 anos chamado Fernando'".

Ela voltou a ressaltar, porém, que não tem certeza se perdeu a virgindade com Fernando. "Ou foi dessa vez ou foi em uma loja de bebidas com um cara sérvio da minha escola chamado Mihajlo. Acho que nem falávamos a mesma língua. Definitivamente não foi o que eu chamaria de 'íntimo'".