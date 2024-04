Impostos, imóveis, funcionários: Gal deixou ao menos R$ 700 mil em dívidas

Wilma Petrillo, ex-empresária de Gal Costa (1945-2022), falou pela primeira vez sobre as dívidas deixadas pela cantora. Em entrevista ao Fantástico (Globo), no domingo (31), ela afirmou que a dívida "não é pequena".

Isso só o juiz sabe. Eu sei que não é pequena [a dívida]. A herança é pequena. Não tem grandes coisas. Dizem que Gal tinha uma fortuna, mas não tinha. Eu morava com ela

Wilma Petrillo

Dívidas de Gal

Gal acumulou dívidas com impostos, funcionários domésticos, colégio do filho e restaurantes ao longo dos últimos anos. Só os débitos da GMC Produções Artísticas, empresa que tem como sócias Gal e a ex-empresária, ultrapassam a marca dos R$ 700 mil.

A reportagem de Splash analisou processos de cobrança e identificou diversas dívidas com a União e a Prefeitura de São Paulo. Entre as ações estão débitos de ISS (Imposto Sobre Serviço), Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos e Previdenciários.

Os débitos com tributos previdenciários somam R$ 188.401,79, de acordo com informações da Fazenda Nacional. Já as dívidas com a Prefeitura da capital paulista chegam a R$ 549.861,79 — valores apurados até 1 de março de 2023.

Há duas cobranças referentes à taxa de coleta de lixo em aberto no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Na primeira, de 2021, a prefeitura da capital paulista cobra R$ 21 mil. Na outra, protocolada em 2023, a cobrança é de R$ 24 mil.

Gal Costa morreu em novembro de 2022 Imagem: Van Campos/www.fotoarena.com.br

Dívida com ISS (Imposto Sobre Serviço), tributo cobrado pelo município, chega a 486.633,63 —considerando o período de 2016 a 2020. "A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo informa que todos os créditos inscritos em dívida ativa são objetos de cobrança, de forma judicial ou extrajudicial", respondeu à Prefeitura, após questionamento da reportagem, no início de março.

Segundo uma ex-funcionária ouvida por Splash, Gal era dona de 90% do negócio e Wilma, de 10%. Ela, que atuava no departamento administrativo das empresas, afirma que era a artista quem decidia o que seria pago.

Uma reportagem da revista Piauí, de julho de 2023, indicou que as dívidas só cresceram ao longo dos últimos anos — período em que Wilma teria assumido o comando dos negócios. Segundo a publicação, os débitos se estendiam a funcionários domésticos, colégio do filho de Gal, restaurantes e até mesmo à Receita Federal dos Estados Unidos.

Cantora vendeu imóveis

Gabriel, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo brigam por herança deixada pela cantora Imagem: Reprodução/Globoplay

Guto Burgos, irmão de Gal, contou à Piauí que a artista precisou se desfazer de vários bens. "Tinha imóveis em Salvador, Trancoso e Nova York. Como dói saber que ela morreu sem nada disso. Parece que todo o trabalho dela foi em vão."

Defesa de Gabriel, filho de Gal, afirma que cabe a Wilma apresentar dívidas no inventário. "Por enquanto, o que sabemos é que à medida que Gal vendia um imóvel, ela pagava dívidas e comprava outro imóvel, com recursos sempre da venda de bens adquiridos com recursos exclusivamente dela". A declaração é da advogada Luci Vieira Nunes, que ao lado de Mariana Athayde atuam na defesa do rapaz.

A advogada também destacou que a ex-empresária de Gal nunca desembolsou dinheiro próprio para a compra de bens em comum. "Wilma nunca aportou recursos para compra de imóveis, por isso não pode ser considerada meeira — quem sucede os bens do falecido em razão do regime de separação parcial de bens."