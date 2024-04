BBB 24: Fadas definem próximo alvo para formação do Paredão

Na academia do BBB 24 (Globo), o Grupo Fadas se reuniu e decidiu qual será a próxima pessoa indicada ao Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa entre Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, os brothers discutiram suas opções de voto e escolheram um integrante do Gnomos para votarem: "Minha primeira opção é Giovanna, segunda é o Lucas e terceira é o Bin", disse Alane.

"Eu botaria o Lucas, como a Isabelle não vota na Giovanna...", opinou Davi.

"Eu também iria no Lucas... porque tem argumento. Já me botou no Paredão, eu boto ele no Sincerão...", disse Beatriz.

"Minha primeira opção é o Lucas", respondeu Davi.

Os brothers concordaram e Isabelle disse: "Bin ou Lucas, nessa altura do campeonato, os dois...".

Davi, então, contou os votos e perguntou para a sister em quem ela votaria, caso precisasse escolher um.

Isabelle concordou em votar no Lucas e grupo combinou de indicar o professor de Educação Física ao Paredão.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 752899 votos 13,68% Alane 6,57% Beatriz 79,76% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 752899 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash