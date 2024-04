Ex-estrela de reality diz que ganha mais no OnlyFans do que na TV

Leah McSweeney, 41, que ficou conhecida pelo reality Real Housewives of New York City (RHONY), contou que está faturando muito mais longe da televisão.

O que aconteceu

Leah diz que está faturando mais no OnlyFans. Eu amo OnlyFans. Esta é uma plataforma maravilhosa onde as pessoas não são censuradas. Eles não têm anúncios constantemente. Eles não têm algoritmos negativos. Sinto-me apoiada. Estou ganhando dinheiro. Posso me expressar. É divertido. Eu adoro isso. Estou sendo criativo nisso. É demais", disse em entrevista a Sofia Franklyn, do podcast 'Sofia with an

Apesar do faturamento, ela garante que não produz conteúdo erótico: "As pessoas pensaram que meu traseiro estava ali, mas não estava. Eles dizem, 'Leah está vendendo fotos de seu traseiro por cinco dólares'. Mas eu ri muito disso, porque não é verdade. Às vezes você vê um seio - ou dois! - oh meu Deus! Mas também é engraçado".

De acordo com Leah, ela ganha mais dinheiro com a venda de conteúdos em "uma semana do que em uma temporada" do reality que participou por dois anos.