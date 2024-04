Como está a votação do BBB 24 agora? Parcial UOL atualizada aponta quem sai

Do UOL, em São Paulo

De acordo com a enquete UOL, Giovana Pitel será a próxima eliminada do BBB 24. A sister disputa o paredão da semana com Alane e Beatriz.

O que diz a votação

A nova parcial, atualizada às 16h55, apontou a eliminação da participante com alto índice de rejeição, 79,8%.

Ainda assim, a porcentagem é menor do que as prévias anteriores, que chegaram a colocar Pitel entre os três mais rejeitados da edição.

A votação do UOL aponta que Alane é a segunda mais votada nesta semana, com 13,68% dos votos.

Já Beatriz mantém o favoritismo nesta berlinda, com a menor probabilidade de deixar o jogo. A atriz recebeu apenas 6,53% dos votos.

O resultado da eliminação será anunciado no programa ao vivo do BBB 24 de hoje. A edição começa logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.