'Coitada da menina! E sou a pior pessoa do mundo', declarou Isabelle

Na cozinha do BBB 24 (Globo), Alane conversou com Isabelle sobre a relação da manauara com o gaúcho. Isabelle disse que tem medo que as brincadeiras entre ela e Matteus sejam mal interpretadas.

O que aconteceu

A bailarina relembrou o envolvimento que o gaúcho teve com Deniziane. A dançarina, então, disse como foram difíceis as brincadeiras, porque poderiam pensar algo de errado sobre.

"Foi muito difícil porque a gente ficou ali onde estávamos nós três ontem e ela chorando muito. Ela falando que não queria magoar ele, que ela gosta muito dele, que ela estava tentando entender o que estava sentindo", contou Alane.

"Foi muito difícil para os dois [Deniziane e Matteus]", continuou a bailarina.

"Por isso que aquelas brincadeiras para mim ficaram muito difíceis. Eu fiquei com medo", admitiu a Isabelle.

"Você nunca fez nada", tranquilizou Alane.

"Obrigada por me acolher, porque te falar que aqueles dias... Só o fato de ter rido com aquela coisinha, brincadeirinha, eu já me senti...", respondeu a dançarina.

"Mesmo que tivesse vontade, qual o problema? Eu amo a Anny, mas olhando em fatos, ela terminou com ele antes de sair, então, se você estivesse afim dele e ele afim de ti e alguma coisa fosse acontecer, não estaria errado", ponderou a bailarina.

Ao ser questionada por Beatriz se sente algo por Matteus, Isabelle respondeu: "Não, não. Deus me livre. Agora não quero nem mais falar disso. (...) Eu carrego, fico remoendo algumas coisas. O Brasil deve estar achando que sou não sei o que. E a menina? Coitada da menina! E sou a pior pessoa do mundo. Não quero nem mais brincar com isso", afirmou Isabelle.

