Davi, Bia, Matteus? Quem é favorito a vencer o BBB 24 nas casas de apostas

O BBB 24 (Globo) está em reta final e, com mais uma eliminação prestes a acontecer hoje (2), apenas 8 participantes restarão na disputa, a 14 dias de sua final.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Nas principais casas de apostas virtuais, os brothers do grupo Fadas despontam como favoritos.

Como funcionam as apostas?

Nas casas de apostas virtuais, cada participante possui uma odd, que corresponde a quantas vezes o valor apostado será devolvido, caso o resultado seja acertado.

Na prática, se um participante aparece com uma odd "1.25", o valor recebido caso a aposta se concretize será o apostado multiplicado por 1.25. Assim, uma aposta de R$ 10 reais se tornaria R$ 12,50.

Em uma aposta com odd "5.00", o valor de R$ 10 reais se tornaria R$ 50,00.

Vale lembrar ainda que por mais que as odds mudem constantemente, flutuando ao longo da temporada entre valores maiores e menores a depender do andamento do jogo, o valor de uma aposta feita não muda.

Ou seja, quanto menor a odd, mais a aposta é vista como favorita pelas casas.

Splash separou as odds dos principais favoritos a vencer o BBB 24, em algumas das casas de apostas disponíveis:

Odds em 01/04, data de fechamento de reportagem:

Bet365

Davi: 1.25

Beatriz: 5.00

Matteus: 7.00

Menos favorito: Lucas Buda: 101.00

Betano

Davi: 1.20

Beatriz: 4.50

Matteus: 8.50

Menos favorito: Lucas Buda 100.00

Sportsbet.io

Davi: 1.25

Beatriz: 5.00

Matteus: 10.00

Menos favorito: Lucas Buda: 100.00

Sportingbet

Davi: 1.25

Beatriz: 4.33

Matteus: 6.00

Menos favorita: Pitel: 101.00

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 587846 votos 13,56% Alane 6,78% Beatriz 79,66% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 587846 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash