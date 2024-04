Camila diz se voltaria com Lucas Buda após BBB: 'O futuro a Deus pertence'

Camila Moura, esposa de Lucas Buda, do BBB 24 (Globo), em entrevista ao Fofocalizando (SBT):

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que disse Camila

Quando decidiu falar sobre a proximidade de Lucas e Pitel. "Decidi me manifestar porque eu senti que estava sendo humilhada naquela situação. E aí decidi me proteger. Passei a primeira parte do programa defendendo ele dos ataques e das péssimas jogadas, mas quando vi que ele jogou pro alto algo que era além do jogo, decidi que era hora de me preservar."

Camila diz que ela e Lucas conversaram, antes do confinamento, sobre a possibilidade dele se atrair por alguém. "Conversamos sobre isso. Os poucos combinados que nós tínhamos, esse era o primordial: se surgisse uma mulher que ele tivesse interesse, ele segurasse a onda e não me expusesse."

Em determinado momento que ele tá flertando com ela, ela fala uma coisa que ela não tinha como saber porque era coisa do nosso casamento, então percebi que ele falou mais coisa pra ela do que deveria. Camila Moura

Ela conta quando decidiu anunciar publicamente que se separaria de Buda. "Quando fui na rua, no mercado e me chamaram de corna. Aí falei: Não vou ficar me expondo, lutando por ele e ele não consegue fazer o mínimo por mim."

Camila respondeu se voltaria com Lucas após ele deixar o confinamento. "Não posso bater o martelo, porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar sim ou não porque não tenho bola de cristal."

Essa mudança me proporcionou conhecer uma Camila diferente. Me conhecer enquanto mulher livre, com independência. Camila Moura

Ela confirma ainda que já entrou com um pedido de divórcio, mas não pode comentar mais pois corre em segredo de justiça.

Camila disse ainda que já foi traída por Lucas antes. "Esse foi o segundo strike e último."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 770054 votos 13,81% Alane 6,59% Beatriz 79,60% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 770054 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash