Bonvivant: Bia precisa entender o limite entre ser alegre e ser invasiva

Alane, Beatriz e Pitel formam o 16º paredão do Big Brother Brasil 24 (Globo). Uma delas será a escolhida pelo público do programa para deixar a competição na noite desta terça-feira (2).

O comentarista de reality shows Pedro Bonvivant, convidado do programa Splash Show, considera Beatriz extremamente invasiva com os colegas de confinamento - embora ela não se reconheça como tal. "Acho muito bonito essa garra da Bia. Ela é uma das pessoas que mais querem estar lá dentro, e isso é muito legal - mas, ao mesmo tempo, tem esse lugar de ser invasiva. Ela não entende isso, acha que se trata de somente alegria - mas é invasiva sim. É preciso ela entender esse lugar de invasão, de não deixar os outros curtirem as mesmas coisas que ela está curtindo."

Ele admite, no entanto, que Bia não está de todo equivocada em proceder desta forma. "É inteligente fazer isso tudo, porque [agindo assim] a câmera vai para ela sempre, ela sempre tem um VT. Em um programa [de transmissão] 24 horas, em que você precisa de um VT para aparecer, a Bia faz o certo. É inteligente, apesar de ser insuportável."

A vendedora do Brás, inclusive, não é a única VTzeira da casa - outros brothers do quarto Fada têm aderido recentemente a esse comportamento, aponta Bonvivant. "Nesta noite, eles dormiram no chão! No início do programa, ficava todo mundo se debatendo, se degladiando, para dormir em uma cama - aí, justo agora que tem cama para todo mundo, eles vão dormir no chão? É para fazer VT, isso é óbvio! É isso o que vai fazer eles aparecerem mais - e quem aparece mais, o público gosta mais."

Arrogante e prepotente, Fernanda fez por merecer eliminação do BBB 24

Fernanda foi a eliminada deste domingo (31) do BBB 24 (Globo). A confeiteira foi escolhida para deixar a competição com 57,09% dos votos válidos, assegurando a permanência das também 'emparedadas' Giovanna (37,85%) e Beatriz (5,06%).

Leão Lobo pensa que Fernanda merecia ter sido eliminada com uma porcentagem maior de votos. "Foi correto ela sair, mas acho que saiu com pouco. Ela merecia sair com mais. De todos os que mais saíram, a que mais merecia era Fernanda, pela arrogância, pela prepotência - isso sem falar nas frases infelizes e preconceituosas."

