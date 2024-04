BBB 24: Isabelle chora ao lembrar de sonho

Nesta tarde (2), Isabelle chorou no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), ao lembrar do sonho que teve.

O que aconteceu

A manauara contou para os colegas de quarto que estava sonhando antes de ser acordada pelo aviso da produção de fechamento do Quarto Gnomos: "Cara, tava tendo um sonho incrível!", começou Isabelle.

Davi aproveitou a interação para fazer um pedido à sister. "Depois quero falar com você tá bom?".

A manauara concordou e continuou seu relato: "Tava tendo um sonho incrível! Sonhei que eu chegava na minha casa... aí, esse dia tá mais perto do que eu imaginava".

"E minha casa estava cheia de buquê de flores", complementou a sister.

Chorando, ela contou que a irmã dela também estava no sonho, Davi, então, abraçou a sister.

