Davi diz que quer abraçar 'dono do BBB': 'Tinha tudo para dar errado'

Davi desabafou com Alane sobre sua trajetória de vida e os desafios que enfrentou. O motorista de aplicativo contou que tem vontade de abraçar "o dono" do BBB 24 (Globo) e agradecer pela oportunidade de participar do programa.

O que aconteceu

O baiano explicou que a oportunidade no reality mudará sua vida. "Uma coisa que está no meu coração de fazer é dar um abraço no dono desse programa. Ele me deu uma oportunidade de estar aqui dentro, de entrar e mudar a minha vida. Poderiam estar outras pessoas no meu lugar... Se olhar minha história de vida, vim da favela, a casa da minha mãe fica em frente a uma ribanceira, rodo aplicativo, não sou uma pessoa que tenho visibilidade, não sou famoso", declarou.

Ele admitiu que começou a trabalhar para ter o que comer: "Eu via meus pés pretos da lama, do suor, de chegar e lavar os pés no chuveiro e o caldo sair preto. Tinha que trabalhar para poder comer. Eu tive que ir à luta e me manter nos momentos que era para eu ter sido mantido".

Por fim, Davi ressaltou que poderia ter desistido. "Fui um jovem que tinha tudo para dar errado, era para eu ter desistido de tudo. Isso aqui, para mim, é oportunidade (...). O que mais queria quando era pequeno era estudar, queria que meu pai e minha mãe chegassem para mim e falassem: 'vai estudar, não vai trabalhar'. Eu não pude estudar porque tinha que trabalhar, se não trabalhasse, não tinha um sapato...", pontuou e foi consolado por Alane.

