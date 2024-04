BBB 24: Davi e Isabelle cansam com DRs repetitivas, detona Bárbara Saryne

Davi, 21, conversou com Isabelle, 31, no BBB (Globo) e afirmou estar preocupado com a aproximação entre ela e Giovanna, 28 - que, a ver dele, poderia estar usando a dançarina para evitar ir ao paredão. Isabelle rebateu que "nem tudo é estratégia" e Davi recordou que eles estão dentro de um jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, afirmou estar cansadíssima das 'DRs' entre os dois brothers no reality. "Não aguento mais! Esses papos da Isabelle com o Davi são repetitivos, longos e chatos - isso desde o começo do jogo. Entendo o ímpeto do Davi em jogar. É muito importante quando ele vem trazer essa razão de jogo para seus aliados - mas não deixa de ser chato e cansativo."

Na opinião de Dieguinho Schueng, Davi precisa parar de insistir em tentar transformar em tudo o que ela não quer ser - uma competidora do BBB. "Soltar a mão da Isabelle é o único caminho possível para que o Davi possa seguir brilhando e com a porcentagem mais elevada para a vitória na final. A Isabelle precisa ser eliminada, para ela e o Davi entenderem que não adianta estar em um jogo e não querer jogar."

Para Dieguinho, a manauara há tempos está fazendo hora extra na casa mais vigiada do Brasil. "Já passou da hora de a Isabelle meter o pé do programa. Esse jogo que ela está fazendo é muito fraco e merece a eliminação. A resposta que o público tem que dar para a Isabelle, diante de tanta má vontade de jogar, é a eliminação dela."

Bárbara: É hora de Buda ser eliminado e divertir o público com seu pós-BBB

Na academia do BBB 24 (Globo), o grupo Fadas se reuniu a fim de definir qual seria a próxima pessoa indicada por eles ao paredão. Ao fim da discussão, ficou decidido que eles votariam em Lucas Buda, 30, para a eliminatória que está por vir.

Bárbara Saryne entende que a saída de Lucas é tudo o que público do BBB precisa em termos de entretenimento. "Já passou da hora de o Buda sair para vermos o pós dele. Chegou um momento do jogo em que tudo está tão definido que não tem muitas surpresas lá dentro. Agora vamos nos divertir mais com os eliminados."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash