Davi aconselha Bia após Sincerão: 'Se der corda, vão continuar falando'

Após o embate entre Beatriz e Giovanna no último Sincerão do BBB 24 (Globo), Davi aconselhou a colega do grupo Fadas.

O que aconteceu

Em conversa com Bia, Davi pontuou que os rivais sempre criticam as atitudes da sister no dia a dia e nas festas: "Um conselho que eu te dou, de amigo e brother que quer o seu bem: para um pouco para pensar se assunto que você está trazendo está fazendo bem para o seu jogo."

A vendedora rebateu: "Mas é só o que falam de mim, Davi!"

O motorista continuou: "Eu entendo, mas se você der corda, vão continuar falando... Claro, tem que se defender, mas são coisas que não fazem sentido."

Bia explicou o seu incômodo: "É uma coisa que desperta gatilhos meus, porque já vivi isso lá fora. De eu estar fazendo o meu trabalho e falarem que estou querendo ser dona, tomar conta, quando estou sendo eu."

Eu não vou ficar calada, Davi. Por exemplo, falam que você é manipulador. Você é? Você não vai ficar quieto. Tanto que em vários Sincerões você ficou p*to, se defendeu e não está errado. Beatriz

